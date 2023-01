Nesse ano de 2023, muitas situações no campo amoroso poderão acontecer com alguns signos que ainda não sabem, mas podem se magoar bastante e aprender que o amor pode machucar.

Na verdade, há quem diga que não é o amor em si que doa, mas sim a falta dele. E essas casas astrológicas poderão conhecer alguém para deixar esse duro aprendizado.

Mas não se assuste! Em tudo há lados positivos. Esses ensinamentos servirão para fortalecer e amadurecer ainda mais.

É bom ter cautela antes de sair confiando em palavras doces. Confira agora quais os signos que podem se preparar, pois decepções amorosas não te escaparão neste ano. Veja!

3 signos que não sabem, mas vão aprender como amor dói:

1. Leão

Esse signo é especialista em tomar péssimas decisões no campo amoroso. Dessa vez, o leonino aprenderá de vez a ser mais seletivo.

Alguém muito complicado e egoísta poderá aparecer para marcar o coração e a vida dos nativos desse signo.

Isso surtirá muitos efeitos no ano e na vida do leonino. Ele perceberá como é horrível se relacionar com alguém egocêntrico e pensará melhor antes de agir igual.

2. Libra

O libriano sempre foi o responsável por fazer sofrer dentro de um relacionamento, por ser muito aberto, irresponsável e viver no automático.

Isso pode já ter machucado demais outras pessoas e agora, infelizmente, alguém diferente chegará na vida do nativo para fazer uma diferença e mudar essa direção.

Mas como dissemos, isso servirá de muito aprendizado para o nativo. Ele poderá amadurecer muito no campo romântico.

3. Sagitário

Por fim, a vida de farra do sagitariano será bastante comprometida por causa de uma pessoa que chegará em breve.

Esse alguém será capaz de deixar o nativo completamente confuso e perdido. Porém, por falta de comunicação, um término doloroso poderá ser ocasionado.

Isso causará muito sofrimento para o sagitariano e ocasionará muitos ensinamentos também. Nada disso será em vão! Não questione o processo antes de obter o resultado!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!