Já reparou como nos filmes e novelas estamos acostumados com, em uma relação, o homem sempre estar envolvido em traição?

Bom, mas isso não fica limitado apenas às produções audiovisuais não, a real é que, segundo a ciência, os homens possuem um hormônio sexual muito potente, o andrógeno.

Isso pode ser um dos impulsionadores para as puladas de cerca, já que eles costumam agir pelos instintos e não de maneira racional, como as mulheres.

Além disso, cai entre nós, eles não entendem muito bem de como manter uma mentira e segurar aquela história de “sou fiel” por muito tempo.

Por isso, aqui vão alguns indícios de como saber se aquele seu namorado ou esposo está te traindo. Veja!

6 razões que os homens dão para as mulheres desconfiarem de traição:

1. Demorar no trabalho

Começando nossa lista, é comum os homens usarem a desculpa de “hora extra”, para ganhar mais umas horas a mais fora de casa e dar aquelas escapulidas do relacionamento.

Sendo assim, é óbvio que se o seu namorado estiver sempre demorando no trabalho, é uma razão para desconfiar de sua fidelidade e que ele está envolvido em uma traição.

2. Ficar muito tempo no celular

Outra coisa que pode deixar qualquer mulher com a pulga atrás da orelha é quando o homem fica muito tempo no celular.

Afinal, ele pode muito bem estar falando com outras nas redes sociais.

3. Gastar muita grana

Outra coisa que deixa qualquer uma desconfiada é quando ele começa a gastar demais.

Por isso, note se de uma hora para outra o seu namorado não está gastando demais com coisas sem necessidade.

4. Só querer sair sozinho

É claro que um homem só querer sair sozinho é mais um motivo para deixar a namorada super desfiada.

Afinal, o que tem de tão interessantes naquele rolê, que não pode levar a companheira?

5. Sumir sem dar claras explicações

Se agora, de uma hora para outra, ele começou a passar horas sem dar sinal de vida, e quando aparece vem com desculpas esfarrapadas, é mais uma razão para ficar desafinada!

Veja bem: não é hora de passar pano para esse tipo de atitude, converse com ele e reafirme o compromisso de vocês.

6. Possuir amigos que vivem traindo as parceiras

Por último, de nada adianta seu parceiro ser o melhor namorado do mundo se ele vive andando com amigos que costumam trair as namoradas.

Como diria aquele velho ditado: “diga-me com quem tu andas, que te direi quem tu és”.

