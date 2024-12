Conheça a cidade que é um pedacinho da Europa no Brasil e tem os melhores vinhos

Além disso, ela oferece outros atrativos igualmente encantadores, como a Estrada do Sabor, repleta de restaurantes típicos

05 de dezembro de 2024

Vale dos Vinhedos. (Foto: Reprodução)

No coração do Rio Grande do Sul (RS), Bento Gonçalves guarda uma parte viva da Itália.

Conhecida como a “Capital Brasileira do Vinho”, a cidade oferece uma experiência que combina história, cultura e paisagens encantadoras.

Fundada por imigrantes italianos no final do século XIX, Bento preserva tradições que se destacam tanto na arquitetura quanto na gastronomia e nas celebrações típicas.

O grande destaque é o Vale dos Vinhedos, uma rota charmosa onde vinícolas familiares e renomadas recebem os visitantes para degustação de vinhos premiados.

É uma oportunidade única para quem deseja entender mais sobre a produção da bebida e conhecer um pouco do estilo de vida europeu adaptado ao Brasil.

Além disso, a cidade oferece outros atrativos igualmente encantadores, como a Estrada do Sabor, repleta de restaurantes típicos e artesanatos, e a Via del Vino, com seus espaços culturais e históricos.

Durante o ano, eventos como a Fenavinho e a Festa Nacional da Vindima reforçam as tradições locais e atraem turistas do país inteiro.

Como chegar a Bento Gonçalves

Para quem não é do RS, a principal porta de entrada é o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, a cerca de 120 km de distância.

De lá, é possível alugar um carro ou pegar ônibus até a cidade, em um trajeto que dura cerca de duas horas por estradas bem conservadas e cercadas por belas paisagens.

Seja para explorar as paisagens dos vinhedos, experimentar a autêntica comida italiana ou apenas relaxar, Bento Gonçalves é um destino que surpreende e conquista os visitantes.

