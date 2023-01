Ranking elege os nomes mais sensuais do mundo; veja quais estão na lista

Uma pesquisa realizada por uma marca de brinquedos íntimos, juntamente de uma psicóloga comportamental elegeu um ranking com os nomes mais sensuais do mundo e a lista tem dado o que falar.

Jo Hemmings, profissional envolvida no trabalho, começou explicando que “pessoas com nomes abreviados parecem mais acessíveis e amigáveis, menos intimidadoras. Um nome diminuto dá uma sensação de calor e informalidade”.

Logo, o pódio feminino ficou listado da seguinte maneira: em primeiro lugar ficou reservado para o nome Mary, seguido por Rachel, Kate, Julia, Eva e Susan, Sophie, Mia e Anna, respectivamente.

A explicação para Mary ocupar o topo da lista se deve aos filmes Quem Vai Ficar com Mary? (1998), Questão de Tempo (2013) e Ammonite (2020), por terem contos românticos e hedonistas com o nome.

Já para o ranking masculino, o primeiríssimo lugar ficou com o nome Jake, graças aos filmes de Titanic (1997) e Jack Twist, do filme O Segredo de Brokeback Mountain (2005).

Em seguida, as outras posições foram ocupadas por Nick, James, Ben, Peter e Joe.

De acordo com o portal Metro UK, nomes masculinos com as letras ‘E’ e ‘I’ são mais atraentes, enquanto nomes com a letra ‘U’, por exemplo, têm o efeito contrário.