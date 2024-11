Jovem divide opiniões ao revelar por que desistiu de ser madrinha do casamento da amiga

Decisão deu o que falar e repercutiu entre internautas

Gabriella Pinheiro - 23 de novembro de 2024

Tiele. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Uma jovem, de 29 anos, dividiu opiniões nas redes sociais ao revelar o motivo que a levou a desistir de ser madrinha do casamento de uma amiga de longa data.

Conhecida por ser influenciadora e Vice-Miss Bumbum, Tiele leva uma vida dedicada ao físico e segue uma dieta rigorosa, chegando a carregar marmitas para eventos e em outras ocasiões.

“Levo meu estilo de vida muito a sério. A disciplina é fundamental para os resultados que eu busco, e eu sabia que no dia do casamento, com tantos pratos cheios de açúcar e carboidrato, minhas marmitas seriam essenciais”, explicou.

Mas o hábito acabou prejudicando no convite para o evento. Ao entrar em contato com a amiga para garantir que pudesse levar a própria comida para o evento, a noiva teria achado a atitude desnecessária o que gerou uma discussão entre as duas.

“Ela argumentou que a cerimônia inteira duraria quase 12 horas, e como tenho uma alimentação a cada três horas, não fazia sentido não poder levar as minhas marmitas”, afirmou Tiele.

Para a amiga, o foco da data deveria ser o casal e a celebração, evitando qualquer tipo de coisa que pudesse desviar a atenção dos convidados. Ela também argumentou que havia investido em um buffet sofisticado, buscando agradar todos.

“Eu entendo que é o dia dela, mas eu também preciso cuidar do meu corpo e da minha saúde. Não posso simplesmente sair da dieta de um dia para o outro, ainda mais em uma ocasião tão importante. Sair da dieta não era uma possibilidade, apesar de já estar com o vestido comprado. Se eu não pudesse levar as marmitas, eu não iria ao casamento”, disse.

Por conta da situação, ela decidiu abdicar do posto de madrinha. “Não foi fácil tomar essa decisão, porque sei o quanto esse momento é especial para ela. Mas eu não poderia ir contra tudo que venho construindo nos últimos anos em nome de um dia”, ressaltou.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!