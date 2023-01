Existe quatro tipos de regências dos signos, no caso, os elementos que os representam. E cada um traz algumas características muito específicas consigo.

Água, fogo, ar e terra são as subdivisões. Cada elemento rege três casas astrológicas distintas. Logo, os signos com o Sol no mesmo elemento podem ser um pouco mais parecidos que os demais.

Mas há algumas observações que valem a pena ser destacadas. Por exemplo, o ascendente da pessoa diz muito sobre como ela é vista pelos demais, já a lua remete às emoções dela.

Ou seja, se o Sol é regido por um elemento e o ascendente por outro, pode haver uma mistura de características. Por isso, é bom analisar exatamente o mapa astral e quais descrições encaixam no seu perfil.

Confira agora o que cada elemento representa para as casas astrológicas do zodíaco. Veja abaixo!

Entenda as 4 regências dos signos e veja quais características você tem:

1. Fogo

Os signos dessa casa são: áries, leão e sagitário. São os mais temperados do zodíaco.

Apaixonados, dinâmicos, temperamentais, quentes, destrutivos, puros e dominantes são algumas das principais qualificações desses signos.

Além disso, podem detestar rotina e regras metódicas. São alto astral e contagiam o ambiente.

2. Terra

Touro, virgem e capricórnio são os signos regidos por este elemento mais sereno.

São pessoas totalmente pés no chão, realistas, sólidas, estáveis, leais, práticas, profundas e materialistas.

Nativos do signo de terra costumam demorar a confiar, mas se depositarem as esperanças em alguém, esperam no mínimo que seja para a vida toda.

Eles realmente detestam fins de ciclos, recomeços e sair da rotina confortável.

3. Ar

No elemento de ar, gêmeos, libra e aquário são os signos regenciados.

Essas casas costumam ser mais soltas, ideais, frescas, compressivas, aventureiras e fortes.

São leves como o vento e adoram sobrevoar. Não são muito pés no chão, aliás detestam rotina e regras. São indecisas e pulam de galhos em galhos sempre que podem.

4. Água

Por fim, neste elemento, os signos regenciados são câncer, escorpião e peixes.

Maleáveis, intensos e profundos como as águas, essas casas são tensas.

Perigosas, misteriosas, intuitivas, ambiciosas, sonhadoras, sensitivas e emocionais, elas podem amar alguém profundamente em questão de dias, ou até mesmo horas.

Para odiar também não demora muito. Em resumo, esses signos se jogam de cabeça e acabam se machucando muito por isso. É preciso ser mais ameno.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!