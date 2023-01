APAE Anápolis e o tesouro que tem em servir

Hoje tomou posse a nova diretoria da APAE Anápolis, tendo na presidência o amigo Vanderlei Cezário, que terá a responsabilidade de liderar essa instituição nos próximos três anos, voluntariamente.

A APAE cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com deficiência, tendo a missão de educar, prestar atendimento à saúde, suprir necessidades básicas de sobrevivência e lutar pela inclusão social dessas pessoas.

Aristóteles escreveu: “Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais“.

Não dá para impormos a todos os indivíduos as mesmas obrigações por que somos diferentes.

O que me impressiona é ver a atenção e carinho de tantas pessoas servindo ali. Ah se todos nós entendêssemos sobre o poder do Princípio de Servir as pessoas.

Isso gera conexão, abre portas, agrada a Deus e confunde os invejosos. Digo mais! Ao servir, temos que fazer além do que espera. Entregar mais do que deveria fazer.

Quem dera se nós políticos desconfiássemos e aplicássemos esse princípio na prática, respeitando o dinheiro público, pagando os salários dos servidores em dia, produzindo mais do que o esperado.

Quem alcança níveis maiores é justamente quem faz mais do que é pago para fazer. Espero que essa nova diretoria da APAE, junto com todos nós, trabalhe para proporcionar àqueles que precisam de cuidados e atenção a altura de suas desigualdades, mais do que se espera.

Termino com a esperança de que esse Princípio de Servir esteja presente nos corações de todos nós, em especial nos gestores políticos que têm a responsabilidade de liderar milhares de pessoas.

É isso!

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.