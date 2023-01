Carro chama atenção nas ruas após mulher deixar aviso enorme sobre o caráter do marido

Uma mulher, exausta das traições do marido, decidiu deixar um aviso em forma de pichação no carro dele e as imagens chamaram atenção não só dos populares que passavam pela rua, mas de toda a internet.

O flagra aconteceu em Miraflores, no Peru. O automóvel pertence ao vereador da cidade, Paolo Mesías Macher, que, ao que parece, enganava a esposa há tempos.

A BMW branca foi completamente rabiscada com tinta vermelha. A vítima das mentiras do esposo fez questão de esclarecer a todos qual era o comportamento da autoridade municipal.

“Paolo Mesía, infiel, mentiroso, você gosta de prost*tutas, destruiu sua família, infiel, mulherengo”, pichou no veículo. Imediatamente, inúmeras pessoas, que passavam pelo local, decidiram fotografar a vingança e postar.

O caso viralizou e houve vários comentários afirmando ter sido “pouco” para ele. Já outros usuários preferiram pedir para Paolo se pronunciar e contar a própria versão para não haver injustiças.

“Paolo, quero saber o seu lado da história”, disse um dos comentários. “Tenho certeza que todos queremos conhecer Paolo”, registrou outro internauta.

As mulheres defenderam incisivamente a traída. “Excelente, a moda deve ser imposta. Que o bolso dói porque a consciência não doeu”, disse uma. “Que perigo é uma mulher enganada”, destacou outra.

Veja!