Chá potente acaba com a gordura no fígado e é a opção perfeita para quem quer emagrecer

Magno Oliver - 13 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube//Leve.Mente)

A gordura no fígado é um problema sério que assola inúmeros brasileiros. No entanto, o que muitos não sabem é que existe um chá poderoso que pode ajudar com isso, sendo ainda uma opção perfeita para quem deseja emagrecer.

Além de saborosas, algumas bebidas ajudam a dormir melhor, diminuem o colesterol, aumentam a imunidade e promovem a diminuição da gordura no fígado, por exemplo.

Dessa forma, não importa se o chá foi feito com ervas, frutas, raízes e até mesmo verduras ou outros ingredientes. Estar com o corpo hidratado e trincado é o que manda na saúde.

Então, a nutricionista Jamile Ruffo trouxe em suas redes sociais uma receita para ajudar quem sofre com excesso de gordura no fígado.

A especialista reforça que o chá auxilia no emagrecimento, reduz o apetite e a gordura, com exceção da que seja causada pelo consumo de álcool.

O chazinho potente ajuda em casos de alimentação errada ou problemas passados de forma hereditária.

Ingredientes para fazer o chá que acaba com a gordura do fígado

– 1 colher de sopa de chá-verde (em folha);

– 200 ml de água fervente;

– Panela ou outro recipiente para preparar a mistura.

Modo de preparo

Para preparar o chá que acaba com a gordura do fígado, basta só ferver a água, adicionar as folhas de chá-verde e deixar em infusão por cerca de 3 minutos. A nutricionista reforça que o ideal é consumir ele 3 vezes ao dia.

Assim, confira o vídeo completo da receita do chá:

