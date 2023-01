Existe uma mentira que cada signo conta frequentemente e insiste em esconder a verdade. Mas isso precisa ser desmascarado.

Nem sempre é por maldade. Às vezes, essas casas astrológicas realmente acreditam que algo não aconteceu, enquanto aconteceu sim.

E o looping de mentiras acaba se tornando um ciclo vicioso, machucando cada vez mais as demais pessoas que se relacionam com elas.

Por isso, decidimos separar a mentira que cada signo conta e você precisa conferir para saber se está sendo vítima de algum deles. Veja!

Conheça a mentira que cada signo esconde:

1. Áries

As mentiras contada por essa casa são: “eu não fui grossa”, “não ofendi e nem machuquei ninguém” e “eu não comecei a briga”.

Esses estressadinhos de plantão estão sempre mentindo se disserem isso.

2. Touro

As inverdades mais ditas pelos taurinos são: “não tô com ciúmes”, “não fui eu que comi” e “não me apeguei não, amiga”.

Tudo papo furado.

3. Gêmeos

Os fofoqueiros de plantão também adoram uma mentirinha.

“Minha boca é um túmulo”, “não foi eu que contei” e “não estou mentindo, eu gosto só de você”.

Se ouvirem isso de um geminiano, podem correr para longe.

4. Câncer

Para o canceriano, as mentiras já são bem diferentes das listadas.

“Eu nem liguei não, nem me machucou” e “não estou te manipulando” são as mais comentadas pelos emotivos e manipuladores do zodíaco.

5. Leão

“Eu não me arrependo de nada” é simplesmente a maior mentira que um leonino pode contar.

Ele adora manter a postura de durão, acaba fazendo coisas sem pensar, mas depois sempre se arrependem.

6. Virgem

“Eu sou uma pessoa segura” e “está tudo bem, não estou incomodado” são duas mentiras muito comum dessa casa, que dificilmente mente.

Eles são inseguros sim e vivem incomodados com tudo e todos.

7. Libra

“Dessa vez eu vou economizar” e “estou apaixonado em uma pessoa só” são mentiras tão descaradas que chegam a ser piadas quando ditas por um libriano.

Eles gastam demais com qualquer bobeira e não amarram o coração por nada nesse mundo. Os nativos gostam mesmo é de flertar com todos.

8. Escorpião

“Isso nem me machucou, aliás, nem me lembro”, “claro que te perdôo” e “nem ligo” são as frases mais infiéis que algum escorpiano pode dizer.

É que ele não costuma mentir muito, mas se disser isso, já sabe, né?

Esse signo é extremamente emotivo, intenso e vingativo. Não sabe perdoar nada e nem ninguém.

9. Sagitário

Já esse signo regido pelo elemento fogo, é mais conversador. Vire e mexe é possível ver um sagitariano contando inverdades.

“Eu deixaria tudo para viver com você”, “vontade de casar e abandonar a farra” e “só gosto de você” são frases complicadas de acreditar, caso sejam ditas por sagitarianos.

10. Capricórnio

Essa casa astrológica, regida por terra, é muito centrada e detesta mentiras. Porém, algumas acabam escapulindo vez ou outra.

“Vou pegar mais leve no trabalho e me cuidar mais” e “não me importo com isso” são frases muito incoerentes para o nativo.

Ele jamais vai conseguir pegar leve no trabalho e, sem sombra de dúvidas, a situação abalou ele sim. No entanto, ele detestaria perder a pose de durão.

11. Aquário

Para o aquariano, a grande mentira dita é “claro que tenho coração. Estou apaixonado”.

Impossível levar a sério isso vindo exatamente da casa mais fria do zodíaco.

12. Peixes

Por fim, concluindo a lista de signos do zodíaco, o signo de peixes também sabem contar algumas mentirinhas.

“Nunca mais vou me apegar”, “ele nem mexeu tanto comigo assim” e “não quero namorar nunca mais” são algumas delas.

Eles são emotivos e adoram ter alguém do lado.

