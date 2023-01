Sem data base, motoristas da Urban podem entrar em greve em Anápolis

Caso nenhuma atitude definitiva seja tomada pela empresa, os trabalhadores associados da Urban, responsável pelo transporte coletivo de Anápolis, podem iniciar uma greve geral, anunciou a Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Município de Anápolis (Sittra) em uma convocação.

Para tentar enfim conseguir algum acordo com a companhia, uma Assembleia Geral Extraordinária está marcada para acontecer neste domingo (15).

Se na oportunidade a empresa não oferecer nenhuma proposta aos trabalhadores, é possível que se inicie uma grave geral que irá afetar diretamente o transporte público da cidade.

Ao Portal 6, o presidente da Agência Reguladora Municipal (ARM), Robson Torres, revelou que foi informado da possibilidade de uma paralisação ainda no ano passado, época em que fez o que podia para tentar impedir que essa situação ocorra no município.

“Fui informado ano passado da possível paralisação e corri com minha parte. Dei a manifestação que concordo com o repasse de R$3,5 milhões pelos cálculos da ARM até Dezembro. E agora em 2023 o restante. Esses R$ 3,5 milhões já serviriam para a Urban manter o aumento requerido pelos motoristas”, apontou.

Presidente do Sittra, Adair Rodrigues, mais conhecido como Arrojado, contou ao Portal 6 que em abril elaboraram uma proposta para a companhia de transporte, no entanto, desde então nada foi feito. Os funcionários chegaram até mesmo a aguardar passar o período eleitoral, mas perceberam que agora já deu de espera.

“A nossa data base é 1º de junho de cada ano. Em abril nós fizemos a nossa reinvindicação e mandamos para a Urban, mas até o momento não temos nenhuma contraproposta”, afirmou.

“Como veio aí eleição, Copa do Mundo, ai nós demos um tempo para não misturar uma coisa com a outra. Então, hoje não tem mais como esperar. Nós não temos contraproposta na mão e esse é um pedido nosso retroativo ainda de 1º de junho”, completou.

Segundo o presidente do sindicato, a reinvindicação é um reajuste linear de 15% retroativo a 1º de junho de 2022, um ticket alimentação no valor de R$28,11 por dia trabalhado, um prêmio permanência de 5%, além de 7% do exercício da função de cobrador ao motorista.

Adair Rodrigues ainda reforça que por já ter sete meses de atraso desde o vencimento da data base, este fato comprova que os trabalhadores estão há um longo tempo em busca de um acordo.