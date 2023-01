Três homens foram presos suspeitos de realizar um assalto em um posto de gasolina na madrugada desta sexta-feira (13), em Rialma.

O Portal 6 apurou que, por volta das 02h35, um homem chegou até o estabelecimento pilotando uma motocicleta e, com uma arma de fogo, anunciou o assalto.

Neste momento, um veículo parou no local com outros dois suspeitos. Em seguida, por meio de uma ferramenta, eles conseguiram arrombar e roubar parte dos envelopes com o dinheiro da venda do dia.

Outros clientes que estavam no lugar durante o momento foram abordados e tiveram os pertences furtados.

A equipe da Polícia Militar foi acionada e deslocou até o endereço do proprietário de um dos veículos, que ficava em Ceres, e se dirigiu até o local.

Ao chegar no destino, os policiais encontraram um dos suspeitos que, ao notar a presença deles, tentou fugir pelos fundos da própria residência, mas foi imobilizado pela equipe.

Dentro da casa, os policiais também localizaram os outros dois autores, duas armas revólver calibre 32, uma imitação de uma arma de fogo e o dinheiro furtado.

Eles foram presos e encaminhados até a Delegacia de Ceres.