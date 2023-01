Alerta importante para todos que têm conta de energia elétrica em Goiás

Moradores dos principais municípios de Goiás que precisem de alguma prestação de serviço presencial referente a energia elétrica vão começar a visualizar os locais de atendimento com o nome de uma nova empresa, a Equatorial.

Ela que assumiu, no lugar da Enel, a distribuição de energia em Goiás no último dia 03 está trocando a identidade visual nos principais agências do estado.

No total, 12 já foram remodeladas: Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Jataí, Luziânia, Rio Verde, Valparaíso de Goiás, além de três agências de Goiânia.

Conforme a empresa, os endereços e horário de funcionamento permanecem o mesmo, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

A perspectiva é de que a remodelação melhore percepção do cliente, assim como as mudanças na estrutura da companhia efetuadas pelo Grupo Equatorial Energia.

“Agora a empresa passou a ter cinco superintendências em todo o Estado, cada uma contando com seu próprio gerente de relacionamento. Desse modo, estamos aumentando a velocidade no tratamento das demandas e, consequentemente, vamos aumentar o nível de satisfação”, diz o gerente de Experiência do Cliente da Equatorial Goiás, Aderson Xavier de Andrade Júnior