Cliente faz pedido inédito no McDonald’s e fica surpreso com a entrega

Um homem decidiu inovar na hora de fazer o pedido no McDonald’s e se surpreendeu com a reação dos atendentes da rede mundial de fast-food. O relato foi compartilhado no Twitter e acabou viralizando.

O estadunidense contou que realizou o pedido em um rede de delivery, semelhante ao iFood brasileiro, chamado DoorDash. Lá, haviam as opções de retirar alguns ingredientes.

A ideia do cliente foi escolher um hambúrguer tradicional e perder para retirar todos os itens, literalmente. Pão, carne, cebola, queijo e picles foram excluídos do pedido.

Ansioso para saber qual a reação que os trabalhadores teriam, ele comentou no perfil que estava aguardando a chegada do pedido, que lhe custou US$ 1,89 (cerca de R$ 9).

E, finalmente, o entregador interfonou à casa dele e entregou um saco de papelão sem nada dentro, assim como ele havia pedido. A graça do estadunidense era apenas em saber que foi atendido e não simplesmente ignorado.

Nos comentários, alguns internautas deram risadas e outros questionaram o excesso de tempo do homem. “Nossa! Mas é muita falta do que fazer, né?”, disse um.

“Imagina a cara dos trabalhadores recebendo o pedido (sic) kkkk”, disse outro usuário da plataforma. “Seu pedido é uma ordem, né?”, brincou outro.