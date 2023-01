Idosa é atropelada ao tentar atravessar a rua e é encaminhada para hospital em Anápolis

Na manhã deste sábado (14), ao tentar atravessar uma rua do Bairro Jardim Goiano, em Anápolis, uma idosa, de 83 anos, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que logo que o motorista entrou na rua, a senhora acabou surgindo no meio de alguns outros veículos que se encontravam estacionados no local.

No entanto, como a idosa teria aparecido de surpresa e já atravessava a rua, o condutor acabou não conseguindo frear o carro a tempo, atingindo a vítima.

A Polícia Militar (PM) esteve no local do acidente e a senhora relatou que foi atropelada logo que saiu da calçada para atravessar a pista, caindo em seguida no solo.

O condutor permaneceu no local até o socorro chegar e a vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), com o nariz quebrado.

O veículo envolvido no acidente estava com o licenciamento atrasado e por conta disso, teve que ser recolhido no Centro Pátio da polícia e um auto de infração foi registrado.