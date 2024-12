Após perder base na Câmara, Roberto Naves pede mobilização para evitar “sacanagem”

Prefeito diz que tem dinheiro em caixa para gastar, mas ameaça não pagar salário de servidores se não houver suplementação

Davi Galvão - 10 de dezembro de 2024

Pronunciamento foi realizado nas redes sociais. (Foto: Redes Sociais)

O atual prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos), utilizou as redes sociais nesta terça-feira (10) para atacar a futura gestão da cidade, afirmando que até mesmo o salário dos servidores pode estar em xeque.

No comunicado, ele afirmou que conseguiu durante os dois mandatos os quais esteve a frente aumentar o patrimônio do município em mais de R$ 80 milhões, destacando que a cidade teve um faturamento maior do que o previsto.

Por conta disso, o prefeito afirmou ter enviado para a Câmara Municipal um pedido de aumento de orçamento para que pudesse “continuar pagando as contas da cidade”. Porém, segundo o mandatário, tal pedido foi recusado.

“Hoje, o município de Anápolis tem dinheiro, está em caixa, está parado e eu não posso pagar […] por falta de autorização da Câmara”, afirmou.

Roberto Naves destacou que, sem a autorização, os salários dos servidores municipais estaria comprometido, bem como a gasolina das ambulâncias do Samu e também o dinheiro devido à Santa Casa de Misericórdia.

“Estão tentando pegar uma cidade que hoje está organizada, com as finanças em dia e estão tentando transformar tudo isso em um caos. Para quê? Para facilitar a vida daqueles que vão estar aí a partir do dia 1°”, continuou.

Por fim, ele fez um apelo à população, para que acompanhem de perto a nova votação a respeito do tema, que deve ocorrer nesta quarta-feira (11).

“Então eu convoco a todos da cidade de Anápolis, todos os servidores, para amanhã acompanhar a votação na Câmara de Vereadores, para que não deixem essa sacanagem […] acontecer com a cidade de Anápolis e o povo anapolino”, finalizou.

Mudança no cenário

O vídeo vem em um contexto no qual 15 dos 23 vereadores da cidade declararam apoio à vereadora Andreia Rezende (Avante) para a Presidência da Câmara Municipal, em detrimento do atual presidente, Dominguinhos (PDT), aliado de Roberto.

A eleição, marcada para o dia 1º de janeiro, deve consagrar Andreia como a primeira mulher a ocupar o cargo, um feito inédito na história do Legislativo.