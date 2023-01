Novo desdobramento no caso do PM que matou esposa e enteada em Rio Verde

O caso do policial militar Rafael Martins Mendonça, de 32 anos, suspeito de matar a esposa Elaine Barbosa de Sousa, de 28 anos, e Ágatha Maria de Sousa, de 03, em Rio Verde, ganhou um novo capítulo.

A Justiça prorrogou por mais 30 dias a prisão de Rafael. Responsável pela decisão, a juíza Lília Maria de Souza justificou que a detenção é importante para que o crime siga sendo apurado.

Ao O Popular, o advogado da família de Elaine e Ágatha demonstrou satisfação com a manutenção da prisão.

“Estávamos apreensivos porque a prisão temporária terminaria em breve. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas esperamos que esses trinta dias sejam suficientes”, disse Victor Hugo Rocha.

Relembre o caso

Em 14 de janeiro, Rafael atirou contra a esposa Elaine Barbosa de Sousa e as Ágatha Maria de Sousa (enteada do militar) e Sara Sunshine de Sousa (filha do casal).

Sara foi a única sobrevivente da tragédia. Após ser baleada no glúteo, quadril e braço, ela pediu para a esposa de um amigo de Rafael levá-la à escola.