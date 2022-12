O pedido desolador que criança fez após ver mãe e irmã sendo mortas por soldado da PM

A criança de 05 anos que viu irmã, de 03, e a própria mãe sendo mortas em casa fez um pedido à esposa do amigo do soldado da Polícia Militar Rafael Martins Mendonça, acusado do crime: ela queria ir à escola.

Ao Portal 6, o delegado Adelson Canedo, responsável pelo caso, contou que a pequena se abrigou no colo da mulher, que é enfermeira, na porta da residência.

“Ela pediu para ir à escola. Provavelmente é ambiente no qual ela se sente segura, que trata como um local de segurança”, disse.

A menina assistiu toda a cena de barbárie. Ela viu a mãe, Elaine Barbosa de Sousa, de 28 anos, levar oito tiros de uma pistola. A irmã menor, de 03 anos, foi atingida por cinco disparos.

A pequena correu para uma sala, que é conjugada com a cozinha, para tentar escapar, mas acabou ainda alvejada três vezes nas costas.

“Ele [Rafael Martins Mendonça] não deu novos tiros nela porque acreditou que ela tinha morrido”, relatou o delegado.

Na noite fria de quarta-feira (14), ensanguentada e ferida, ela ainda pegou uma coberta antes de sentar na calçada e esperar pelo socorro.

A pequena foi levada ao Hospital Pediátrico de Rio Verde pelo SAMU e transferida para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (HUGOL), em Goiânia.

A garota foi submetida a uma cirurgia e está internada, mas tem consciência e passa bem. Não há risco de morte. Ela é acompanhada pela tia.

O inquérito deve ser concluído em até 30 dias após a prisão, segundo a Polícia Civil.