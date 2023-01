Homem coloca placa na porta de casa e intriga quem passa lá perto

Todo mundo já deve ter visto na porta de alguma residência uma placa advertindo sobre os perigos de entrar e dar de cara com o cão bravo.

No entanto, um homem inovou no cartaz instalado, deixando intrigado as pessoas que passam lá perto. “Cuidado com minha esposa. O cachorro é de boa”, diz.

Não demorou muito para que o recado curioso ganhasse as redes sociais e começasse a viralizar, rendendo diversos comentários.

“A gente late alto auauau o cachorro é de boas”, comentou uma. “Aqui e assim mesmo e a mulher mete mas medo que o cachorro”, disse outro. “Quando ela der o comando … foge!”, se divertiu uma terceira.

No entanto, houve também quem criticou o dono da residência pelo recado escrito na placa. “Acho uma afronta, um absoluto desrespeito. Falar é prata. Calar é ouro”, desaprovou uma usuária.