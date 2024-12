6 carreiras que pagam bem e têm vagas sobrando no Brasil

Escolha a que mais combina com você e aproveite as chances de crescer profissionalmente

Pedro Ribeiro - 08 de dezembro de 2024

(Foto: Macarcello Casal JR / Agência Brasil)

Você sabia que existem carreiras no Brasil com vagas sobrando e salários bastante atrativos? Pois é!

Em um mercado tão competitivo, encontrar áreas que combinam alta demanda e boas remunerações pode ser o caminho ideal para quem busca estabilidade e crescimento.

6 carreiras que pagam bem e têm vagas sobrando no Brasil

1. Técnico de enfermagem

A saúde é um setor que nunca para, e os técnicos de enfermagem estão entre os mais procurados. O aumento da população idosa, somado à expansão de hospitais e clínicas, criou uma alta demanda por esses profissionais. Além disso, é uma carreira que exige formação técnica acessível e oferece oportunidades em todas as regiões do país. Se você gosta de cuidar de pessoas e quer estabilidade, essa é uma ótima opção.

2. Motorista de cargas

Com o crescimento do e-commerce e a necessidade de transporte em um país tão grande como o Brasil, motoristas de cargas estão em alta. As empresas estão sempre em busca de profissionais qualificados, e quem investe em cursos como transporte de cargas perigosas ou direção defensiva ganha ainda mais destaque no mercado. Ah, e o salário pode surpreender, especialmente em rotas mais longas!

3. Analista de TI

A tecnologia é indispensável em qualquer setor, e o analista de TI tem um papel essencial nisso. Empresas buscam esses profissionais para garantir o funcionamento de sistemas, resolver problemas técnicos e otimizar processos. A alta procura se traduz em ótimos salários e muitas vagas disponíveis, especialmente para quem tem experiência em redes e suporte.

4. Especialista em segurança da informação

Com tantos dados circulando na internet, a segurança cibernética virou prioridade para empresas de todos os portes. Os especialistas nessa área protegem informações sensíveis e evitam ataques virtuais. É uma carreira desafiadora e bem remunerada, com vagas sobrando para quem tem certificações e conhecimento atualizado.

5. Engenheiro agrônomo digital

A agricultura brasileira está cada vez mais tecnológica, e isso abriu espaço para uma nova categoria de profissionais: o engenheiro agrônomo digital. Esses especialistas unem conhecimentos tradicionais da agronomia com tecnologias como drones e análise de dados para aumentar a produtividade no campo. Com a importância do agronegócio na economia, as oportunidades só aumentam.

6. Analista de preços

Se você gosta de números e estratégias, esta carreira pode ser ideal. O analista de preços ajuda empresas a definir valores competitivos para produtos e serviços, levando em conta fatores como mercado, concorrência e custos. É uma área valorizada, especialmente em setores como varejo e tecnologia, onde a precificação é determinante para o sucesso.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!