Revendedora de gás em Anápolis se destaca com promoções e brindes exclusivos para anapolinos que consomem gás de cozinha

“Vender é muito mais que entregar um produto. É evoluir todos dias para ofertar, cada vez mais, qualidade e eficiência para nossos clientes.”

E foi com esse pensamento que, em 2011, O Gás Legal iniciou as atividades em Anápolis: para agregar, em um ramo que sofria decadências no atendimento, e oferecer novas experiências para surpreender os moradores da cidade na hora de comprar seu gás de cozinha.

O depósito, que antes tinha nome diferente, foi repaginado e há pouco tempo ganhou uma nova sede na rua Arnold Faria, nº 239, no bairro Maracanazinho, ao lado do antigo.

E foi por conta de tantos anos de experiência, que a empresa se tornou uma referência na cidade, localizada em um ponto estratégico para conseguir atender a maior parte da cidade de Anápolis. O depósito conta com vários colaboradores, o que permite uma entrega rápida, segura e eficaz.

Lá, eles trabalham com P13 (gás de cozinha), com o P20 e também com o P45 industrial, entregando sempre os melhores preços da região.

A empresa se preocupa em ofertar muito mais que um botijão de gás para a cozinha de cada um dos anapolinos. Eles também têm o objetivo de surpreender com brindes e muitas promoções.

A promoção mais recente, que inclusive está bombando, é a que o gás de cozinha está saindo por apenas R$ 100 para o cliente fazer a retirada na portaria do próprio estabelecimento.

Há ainda melhores condições para quem precisa receber no conforto de casa, que variam conforme o bairro de entrega.

A melhor parte é que, por meio das compras, os clientes também ganham brindes, que variam entre saladeiras, tigelas, vasilhas com tampa e panos de prato.

E para garantir a confiança de cada um, o Gás Legal tem o diferencial de trabalhar apenas com as melhores marcas do mercado, como Liquigás, Nacional Gás, e Consigaz.

O Gás Legal também aceita diversas formas de pagamento. São elas: Pix, dinheiro e cartões de crédito ou débito.

Para saber mais, os interessados podem entrar em contato com o Gás Legal pelos telefones:

(62) 9 9445-5374 (Claro e WhatsApp)

(62) 9 8193-8130 (Tim).