Descontos exclusivos e entrega segura: parceria entre empresas garantem carnes de qualidade para o fim de ano em Anápolis

Zumm Delivery e Açougue 153 uniram forças e prometem oferecer valores incríveis e qualidade jamais vista na cidade

Gabriella Licia - 02 de dezembro de 2024

Parceria entre Zumm Delivery e Açougue 153 promete show de ofertas e qualidade em Anápolis. (Foto: Ilustração/Divulgação)

Os moradores de Anápolis acabam de ganhar uma novidade que une praticidade e qualidade muito bem.

Isso porque a Zumm Delivery, plataforma de delivery amplamente utilizada na cidade, e o renomado Açougue 153 firmaram uma parceria estratégica que promete facilitar o acesso a carnes de qualidade com preços bem mais em conta.

O principal objetivo da parceria é atender a enorme demanda de fim de ano, com um valor acessível para a sociedade e, claro, sem abrir mão da qualidade.

Com isso, o Açougue 153 passa a oferecer kits especiais de carnes e churrascos em baldes com descontos exclusivos para pedidos feitos diretamente pela Zumm Delivery. Entre as opções de destaque, está a já famosa costela na brasa, uma preferência consolidada entre os anapolinos.

A experiência ficou ainda mais simples: os interessados podem acessar o cardápio digital do Açougue 153 pelo link e garantir os produtos com rapidez e segurança.

É bom ressaltar que essa parceria reflete o compromisso de ambas as marcas em proporcionar um serviço de alto nível, aliado à facilidade de compra pelo ambiente digital.

Além de beneficiar os clientes com praticidade e condições exclusivas, essa união reforça a valorização dos negócios locais, promovendo o crescimento de empreendimentos que já são referência em Anápolis.

Para os moradores da cidade, é a garantia de carne de qualidade com um simples clique, seja para o dia a dia ou ocasiões especiais. Para saber mais, contate a Zumm Delivery, através do WhatsApp (62) 9 8651-0948.

Com Zumm Delivery e Açougue 153, o churrasco está garantido!