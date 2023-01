Bolsonaro usou cartão corporativo para pagar churrasco, hotel e combustível em Anápolis

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou R$ 38,4 mil com cartão corporativo durante as visitas a Anápolis, no período em que esteve à frente da presidência da República.

O levantamento foi realizado pelo DM Anápolis, a partir dos dados, tornados públicos pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Entre 2019 e 2022, Bolsonaro utilizou o meio de pagamento para consumir R$ 38.412,16 apenas em serviços prestados por algumas empresas localizadas em Anápolis.

Apenas no dia 09 de junho de 2021, quando o então presidente esteve na cidade para participar de um culto na igreja evangélica Church in Connection, o cartão corporativo registrou R$ 21,8 mil em gastos.

Na famosa visita de Jair Bolsonaro à churrascaria do Posto Presidente, que ocorreu de surpresa no dia 31 de julho de 2019, aniversário do município e data em que foi assinado o contrato de concessão de um trecho da Ferrovia Norte-Sul, o político pagou R$ 1.698 com gastos com alimentação.

As despesas no cartão corporativo em estabelecimentos na cidade não param por aí. No mesmo dia, foram registrados RS 12,3 mil gastos em Anápolis com hospedagem e combustíveis.

O maior gasto da Presidência da República no município ocorreu em 09 de junho de 2019. Acompanhado do então ministro Onyx Lorenzoni e do filho Carlos Bolsonaro, o político participou de um evento promovido pelo deputado federal major Vitor Hugo (PSL).

Nesta breve visita que estava presente na agenda de Bolsonaro, foi gasto R$ 13.431 em hospedagem no Hotel London, além de R$ 8.562 em alimentação que foi pago para o Grupo Fernandes.

Para mais, apenas nas viagens realizadas pelo ex-presidente em Goiás, foram gastos no cartão corporativo cerca R$ 420 mil, sendo R$ 193 mil voltados exclusivamente para alimentação e R$ 196, 7 mil para hospedagem.