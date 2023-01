Confusão na Smart Fit: mulher tem o rosto mordido em briga na academia; veja

Uma briga entre duas mulheres movimentou a Smart Fit no bairro da Ribeira, em Salvador (BA), na última segunda-feira (16).

As imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais e mostram que uma das envolvidas teve o rosto mordido durante a confusão.

A briga só não teve um desfecho mais violento pois funcionários e outros alunos se mobilizaram para separar as envolvidas.

Nas redes sociais, usuários ficaram incrédulos com a briga e com a coragem de uma das mulheres de morder a outra. “Ela mordeu a cara da outra e ainda saiu com a boca suja de sangue, por Deus”, comentou uma.

“Mais um motivo pra não entrar na academia. Muito perigoso”, disse outra. “Duvido que eu ia parar pra ver briga, ia aproveitar os aparelhos vazios e continuar minha série”, ponderou um terceiro.

Em nota ao portal iBahia, a Smart Fit lamentou o ocorrido e informou que “não tolera agressões e atitudes de desrespeito”. No entanto, a empresa não comunicou quais providências serão tomadas.