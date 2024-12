6 piores assentos que quem quer conforto não deve escolher no avião

Alguns desses lugares podem transformar a sua viagem em um verdadeiro pesadelo

Pedro Ribeiro - 01 de dezembro de 2024

(Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Viajar de avião é uma experiência que pode ser incrível, mas o assento que você escolhe faz toda a diferença para garantir o conforto durante o voo.

Nem todos os lugares no avião oferecem a mesma comodidade, e alguns podem transformar a viagem em um verdadeiro pesadelo, ainda mais se for a viagem for longa.

1. Assento 31A – Sem espaço para inclinação

Localizado na última fileira, o 31A tem o infortúnio de não permitir que o encosto recline.

A proximidade com a parede traseira da aeronave limita qualquer movimento da poltrona, deixando você em uma posição rígida o voo inteiro.

Além disso, por estar próximo ao banheiro, pode haver barulho constante, além do fluxo de pessoas o tempo todo.

2. Assento 31F – Sem espaço para inclinação

Assim como o 31A, o 31F sofre do mesmo problema de não permitir reclinação, o que a torna uma das piores poltronas do avião.

Para piorar, é um assento na janela. Isso significa que, além do espaço limitado, muitos podem sentir aquela sensação de confinamento e pedir licença para sair, já que está preso entre a parede e outros passageiros.

3. Assento 30C – Muito perto do banheiro

Se você gosta de tranquilidade, fuja do 30C.

Ficar perto do banheiro significa encarar um fluxo constante de passageiros indo e vindo, além de enfrentar odores que podem escapar da cabine sanitária.

Outro problema é que o assento fica no corredor, então você ainda pode levar alguns esbarrões de quem passa por ali.

4. Assento 12E – Assento do meio com pouco espaço para as pernas

Sentar no meio já não é a escolha mais confortável, mas o 12E torna isso ainda pior.

Ele está localizado próximo à saída de emergência, onde o espaço para as pernas é reduzido devido ao design do avião.

Isso significa menos conforto e mais dificuldade para se mexer, especialmente em voos mais longos.

5. Assento 15B – Assento do meio no corredor mais movimentado

O 15B é outro assento do meio que deve ser evitado.

Ele está localizado em uma das áreas mais movimentadas do avião, perto das asas, onde os comissários de bordo se movimentam frequentemente para servir refeições e bebidas.

Prepare-se para ser interrompido toda vez que o carrinho passar.

6. Assento 18F – Janela com vista… da turbina

Se você escolhe a janela esperando uma bela paisagem, o 18F vai frustrar suas expectativas.

Esse assento oferece uma visão nada encantadora: a turbina do avião.

Além disso, o barulho da aeronave é mais intenso nessa área, o que pode ser desconfortável, especialmente em voos longos.

