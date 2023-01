Educação infantil do Colégio Couto Magalhães agora conta com ensino em período estendido

O Colégio Couto Magalhães passará a ofertar o Período Estendido na Educação Infantil para crianças de 4 e 5 anos a partir de 23 de janeiro de 2023. Com isso, a instituição de ensino, fundada em 1932 e mantida pela Associação Educativa Evangélica (AEE), pretende oferecer às famílias uma opção a mais para as crianças e famílias, com a qualidade que a comunidade já conhece. Em especial, pais ou responsáveis que precisam trabalhar pela manhã e à tarde, que aguardam ansiosos para a nova modalidade.

O Colégio Couto Magalhães se coloca mais uma vez à frente no ensino em Anápolis – a unidade que atende a estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio, terá mais essa opção para a comunidade. “A cada ano, diversificamos os produtos oferecidos pelo colégio. Com o turno estendido na Educação Infantil, proporcionaremos a essas crianças um preparo adequado para o programa estendido do Ensino Fundamental”, destaca Paulo Alberto dos Santos, diretor da instituição.

O aprendizado será um dos focos do programa previsto, sem esquecer das atividades recreativas voltadas às crianças. “A proposta pedagógica está excelente, sempre em busca do ensino de excelência que o Couto Magalhães já oferece. E claro, sempre levando em conta as características dos alunos, que terão à sua disposição muitas brincadeiras e outras atividades que buscam integrá-las aos colegas”, explica ainda o diretor Paulo Alberto.

Paulo explica ainda que a equipe do colégio está preparada para atender às demandas do público infantil.

As refeições serão produzidas levando-se em conta as necessidades nutricionais das crianças e ainda a descoberta lúdica de texturas e sabores. Os horários de higiene pessoal com escovação de dentes também estão garantidos. “Queremos que as crianças tenham noções de saúde. Essa etapa será importantíssima”, explica.

E com tanto aprendizado, não poderia faltar o horário do descanso. “Crianças possuem mais energia que os adultos, mas precisam de mais horas de sono. Criaremos um ambiente específico para esse momento”, evidencia o professor Paulo Alberto, diretor do Colégio Couto Magalhães.

A música é um ponto forte na Educação Infantil, o projeto ‘Brincadeiras Cantadas’ ampliará a cultura musical e o repertório de brincadeiras das crianças. Sendo um importante instrumento para o desenvolvimento da linguagem oral e movimento, além de incentivar o conhecimento da natureza, sociedade e artes.

A experiência bilíngue será mais uma das opções ofertadas, “já que um segundo idioma contribui para preparar os alunos, além de estimular o cérebro e ajudar na sociabilidade e autoestima”, explica o professor Paulo Alberto.

O Bible Project proporcionará experiências multissensoriais relacionados às histórias bíblicas. Haverá contação de histórias, cânticos, coreografia e produção de atividades de fixação dos aprendizados. A expectativa desse programa é ampliar a perspectiva de valores e parâmetros sociais, sempre embasados nas escrituras bíblicas. O objetivo é também de promover o conhecimento da cultura cristã, além de fortalecer a possibilidade de um olhar diferenciado para as questões relativas ao aprendizado e a compreensão de mundo sob uma perspectiva cristã.

A proposta do Período Estendido na Educação Infantil é voltada para crianças de 4 e 5 anos, com:

Acompanhamento das tarefas

Alimentação saudável

Atividades de raciocínio lógico

Atividades lúdicas

Atividades pedagógicas

Brincadeiras

Ensino bíblico

Histórias

Inglês

Movimento

Música

Práticas esportivas: Natação, Judô e Dança

Psicomotricidade