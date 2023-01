Mulher quer desistir de ser madrinha de casamento da melhor amiga após descobrir onde vai ser a festa

Uma mulher anunciou em um fórum virtual que está pensando seriamente em desistir de ser madrinha de casamento da melhor amiga depois de descobrir onde será a festa e os internautas estão comentando bastante o assunto.

Ela não quis se identificar no site Reddit, mas explicou que a noiva, e amiga dela de longas datas, anunciou o casamento no final do ano de 2022 e marcou a data para novembro deste ano.

Na ocasião, a parceira teria confirmado que a presença da amiga como madrinha era imprescindível e, obviamente, a intimação foi aceita. Só teve um problema: ninguém havia mencionado onde seria a cerimônia e quais seriam os custos.

Agora, a convidada contou que terá de arcar com um rombo de R$ 41 mil, juntamente com o esposo, pois a amiga simplesmente decidiu se casar no exterior e os convidados ficarão responsáveis pelas próprias passagens, estadias e comida, sem mencionar os trajes.

O valor extremamente alto deixou a madrinha um pouco incerta sobre a promessa que havia feito, pois não tem a menor condição de assumir a dívida neste momento.

Impasse

A usuária do Reddit ainda comentou que teme pela amizade com a noiva. Segundo a mulher, ela acredita que a amiga pode não compreender muito bem a ausência dela e romper a amizade por isso.

Os internautas questionaram que “se sua amiga te exige investir mais de R$ 40 mil para estar no casamento dela e ainda fica brava por você não ser tão rica como ela… que amizade é essa?”.

Houve muitas pessoas que a aconselharam a falar a verdade para a noiva e se justificar. “Se ela for inflexível, o melhor é repensar essa amizade”, pontuou uma moça.