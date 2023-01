Para curtir a noite em Goiânia, homens fazem viagem no tempo e repercutem nas redes sociais

Quem conhece Goiânia sabe que a cidade oferece diversas opções de bares para quem deseja curtir a noite na capital.

Um grupo de homens decidiram inovar e realizar uma viagem no tempo para chegar a um dos estabelecimentos, no Setor Marista.

Eles escolheram cavalos para transportá-los até o local. Não demorou muito para que as imagens começassem a repercutir nas redes sociais.

Ao Jornal Opção, o dono do bar se disse surpreso com o ocorrido e revelou que o uso dos animais foi feito pela primeira vez no estabelecimento.

“Eu não estava lá no fim de semana e fiquei surpreso também porque essa história está repercutindo. O fato é inédito”.