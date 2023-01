Não é segredo nenhum que os inúmeros encantos presentes no Caribe vem conquistando o coração de diversos brasileiros e fazendo com que o destino se torne simplesmente perfeito para aqueles que amam viajar.

Afinal, é difícil alguém que não sonhe em conhecer essa região paradisíaca e repleta das mais belas naturezas que de tão encantadoras, mais se parecem com uma tela de arte desenhada pelo mais renomado artista plástico.

Sua fama é tanta, que logo que se fala em praias com água cristalina de um azul simplesmente indescritível, as pessoas imediatamente costumam pensar no Caribe.

No entanto, a maioria daqueles que são apaixonados por viajar imaginam logo que o destino dos sonhos é um país, e é aí que os viajantes se enganam.

Isso porque na verdade o Caribe se trata de uma extensa região composta por diversos países e que está presente na América do Sul, Central e a do Norte.

Se você também sonha em conhecer essa região paradisíaca repleta das mais exuberantes paisagens, confira os países queridinhos dos brasileiros.

Conheça os maravilhosos países do Caribe que têm sido destino de muitos brasileiros que gostam de viajar

1. Aruba

Mesmo se encontrando próxima da Colômbia, o idioma oficial falado em Aruba é o holandês. Isso porque o pequeno país foi colonizado pelos holandeses.

Também por esse motivo, a capital Orangestande conta com edificações holandesas seculares que são um super atrativo para os turistas que se encantam com a beleza das construções.

E não para por ai, as praias são um espetáculo a parte, encantando completamente todos os viajantes que decidem conhecer o adorável destino.

2.Barbados

Repleto das mais encantadoras surpresas subaquáticas, Barbados é considerado um dos países caribenhos mais queridinhos e famosos do mundo.

Em um impressionante mergulho nas águas de um azul exuberante, os turistas podem se encantar com os navios naufragados ali presentes, assim como diversos animais marinhos.

Por já ter sido uma colônia britânica, a língua oficial falada em Barbados é o inglês, sendo então preciso aprender um pouco do idioma antes de viajar para o local.

3.Colômbia

Sim, a Colômbia é mais um encantador país que compõe o amado Caribe! Inclusive, esse anda sendo o destino preferido dos brasileiros interessados em conhecer as belas praias caribenhas.

A região possui uma beleza fascinante e costuma arrancar suspiros de todos os turistas que por ali se aventuram.

Como a Colômbia foi colonizada pelos espanhóis, o espanhol é a língua oficial, motivo este inclusive que atrai ainda mais brasileiros, já que o idioma é mais próximo do português.

4.Cuba

Cuba é mais uma região que a maioria dos viajantes não fazem ideia de que se encontra no esplendoroso e adorado Caribe.

O destino oferece praias paradisíacas que encantam todos os visitantes, além de contar com uma rica história que vale a pena conferir e conhecer.

5.Curaçao

Assim como Aruba, Curacao também teve os holandeses como os seus colonizadores e por conta disso, carrega a cultura holandesa nas suas adoráveis construções e cultura.

O mais impressionante é que mesmo contando com incontáveis belezas naturais, o destino ainda é pouco explorado pelos turistas, principalmente pelos que vivem na América Latina.

6.México

Talvez o México seja um dos países mais lembrados quando se fala em viajar para o Caribe, já que o local comporta Cancún, um dos destinos mais desejados pelos turistas.

Essa fama inclusive se justifica principalmente por sua proximidade com os Estados Unidos, além de claro, a sua impressionante beleza e praias de tirar o fôlego.

