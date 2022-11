Os filmes, principalmente natalinos, despertaram em muitos um intenso desejo de conhecer a neve. Porém, no geral, essa realização é sempre deixada de lado por conta dos altos preços dos destinos.

Afinal, antes de planejar os futuros passeios turísticos das férias, é sempre importante pensar no bolso, levando em consideração se naquele momento existem condições financeiras para tal “luxo”.

Mesmo com essa preocupação, todo brasileiro ao menos uma vez na vida já sonhou em visitar algum dos destinos perfeitos de inverno para se divertir fazendo um fofo boneco de neve, ou até mesmo um anjinho.

Mas acredite, por mais que muitos acreditem que estas viagens estão fora do orçamento por serem caras demais, existem algumas que são mais em conta do que se imagina.

Pensando nisso, selecionamos uma lista com alguns destinos perfeitos para quem quer curtir o inverno pagando pouco.

Conheça os destinos mais baratos para os brasileiros que querem conhecer neve

1. San Martín de Los Andes

Localizado no noroeste da Patagônia, Argentina, San Martín de Los Andes é um vilarejo adorável, barato e um destino perfeito para quem deseja conhecer a neve.

Além de ser super agradável, a pequena vila ainda é rodeada de vulcões, lagos e belíssimas montanhas com picos nevados.

No inverno, a região costuma registrar nos termômetros temperaturas abaixo de 0ºC, com uma congelante sensação térmica de – 16ºC.

2. Villa La Angostura

Também localizada na Argentina, a Villa La Angostura é uma outra região que encanta os turistas, principalmente durante o inverno, época em que fica coberta pela neve.

Tranquila e com um cenário de tirar o fôlego, a cidadezinha ainda consegue um lugarzinho especial no coração dos visitantes por conta da sua saborosa culinária.

Para os turistas que desejam curtir uma boa neve, o ideal é marcar a viagem de junho a setembro, durante o inverno na região.

3. Pucón

Também presente na lista de destinos econômicos para os brasileiros conhecerem a neve, temos Pucón, pequena cidade localizada na região central dos lagos do Chile.

Por mais que não seja muito grande de tamanho, o lugarzinho conta com impressionantes paisagens naturais que ninguém pode botar defeito, como o encantador Vulcão Villarica.

Quer uma dica? Durante o inverno você pode aproveitar a neve para esquiar no vulcão, ou até mesmo aproveitar um delicioso banho termal nas Termas Geométricas, que são piscinas naturais quentinhas por serem formadas por águas vulcânicas.

4. Jasná

Encontrada bem no centro da Eslováquia, Jasná é uma pequena aldeia que atrai turistas de diversas partes de todo o mundo.

Isso porque além de contar com charmosas paisagens, a região ainda conta com a maior estação de ski do país, conquistando principalmente os mais aventureiros.

5. Winterberg

Winterberg é uma cidade adorável que se encontra no distrito de Hochsauerland, na Alemanha.

A neve pode ser mais facilmente encontrada pelos viajantes durante janeiro e fevereiro, épocas que são consideradas mais frias na região.

6. Réallon

A pequena cidade da França encanta a todos os turistas por suas paisagens de tirar o fôlego e a impecável hospitalidade de seus moradores.

Para aqueles que buscam curtir a neve para apenas aproveitá-la, ou para praticar esportes, a dica é visitar o Parque Nacional de Aiguilles du Chabrier e o Parque Nacional de Ecrins.

