Cursinho pré-vestibular gratuito e à distância na UFG está com inscrições abertas

A Universidade Federal de Goiás (UFG) está com vagas abertas para o cursinho pré-vestibular gratuito e à distância da instituição.

As inscrições vão até o dia 18 de março pelo site Cursinho Federal Online. Não será necessário participar de nenhum processo seletivo ou ter pré-requisitos para a modalidade on-line.

O início das aulas está previsto para o dia 20 de março, com transmissões ao vivo de segunda a sexta-feira das 19h às 22h.

Os alunos também terão acesso à plataforma com aulas gravadas, quiz e provas anteriores, tudo realizado de maneira remota.

Para acessar o documento com todas as informações do processo seletivo, clique aqui.