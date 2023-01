Festival em Anápolis terá apresentações de bandas, circo e poesia

Começa nesta quinta-feira (19) a terceira edição do Expressão Cultural. O evento gratuito, que vai acontecer no Teatro Municipal de Anápolis, será encerrado na sexta-feira (20).

No primeiro dia, o festival contará com a participação circense da Cia Boca do Lixo e apresentação audiovisual do Mini Doc Ateliê de Papel de José Augusto.

Ainda na quinta-feira (19), o palco do Teatro Municipal vai receber shows musicais com as bandas Pesa Nervos e Lucas Lanne e a Locomotiva.

Já no dia 20 de janeiro, a plateia poderá apreciar um manifesto poético sobre a temática antirracista, comandado pela equipe da Caos Realizações.

A programação do último dia de evento também contará com apresentações musicais das bandas Búfalo no Laranjal, Amanda Canto Violado e UK Sessions.

A entrada no festival de artes integradas é gratuita e começará às 19h, em ambos os dias de realização.