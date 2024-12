Homem procura funcionários de empresa em busca de ajuda após levar tiro, em Anápolis

Polícia conseguiu apurar a situação e encaminhou os envolvidos para a Central de Flagrantes

Paulo Roberto Belém - 14 de dezembro de 2024

Empresa invadida é do ramo de logística (Foto: Reprodução)

Um homem, de 44 anos, teria tentado invadir uma empresa de logística na região do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) na manhã deste sábado (14), dizendo estar fugindo de quem possivelmente lhe teria dado um tiro na cabeça, momentos antes.

Quem evitou que ele adentrasse à empresa foi um vigilante, que acionou prontamente a polícia. Aos militares, ele teria dito que o homem chegou aparentemente transtornado e com falas desconexas.

Justificando a tentativa de entrada, ele alegou ter levado um tiro na cabeça em uma chácara da região e que sua motocicleta havia ficado no local.

Com isso, a corporação percebeu o ferimento relatado, além de várias escoriações, e foi até a suposta propriedade para confirmar a versão. No local, um dos responsáveis confirmou que teria efetuado um tiro quando percebeu a entrada do homem sem autorização.

O disparo de uma espingarda calibre 12, entretanto, teria sido para o alto, a fim de espantar o invasor. Ele estaria discutindo com o caseiro da chácara, momento em que ele teria escapado e, supostamente, tomando a direção da empresa que procurou como ponto de apoio.

Tendo se inteirado de toda a situação, os policiais apreenderam a arma, o cartucho deflagrado e encaminharam o suposto atirador e o homem invasor para a Central de Flagrantes de Anápolis para providências.