Filho diz à mãe o nome que avó pediu para ser chamada e mulher fica revoltada

Uma mulher recorreu a um fórum virtual para desabafar sobre as desavenças que vive com a sogra, principalmente agora – que ficou sabendo pelo filho qual o nome que a avó paterna sugeriu para ser chamada pelos netos.

Sem se identificar, a mãe explicou que sempre teve que lidar com as intromissões exageradas da mãe do esposo. Mas que isso estava melhorando aos poucos.

“Para esclarecer, nós tivemos problemas no passado por ela ser extremamente autoritária e fazer visitas sem ser convidada. No entanto, superamos isso e agora temos um relacionamento relativamente bom”, começou explicando.

“Minha sogra quer que meus filhos a chamem de Mimi. Isso é muito próximo de mamãe, devo me preocupar com esse pedido dela? Estou apenas curiosa sobre a forma como ela quer ser chamada, já que nunca ouvi algum neto se referindo à avó assim”, disse.

Dividida neste impasse, a mulher pediu para que os demais usuários da plataforma a respondessem. Imediatamente, várias pessoas se posicionaram.

“Mimi é a nova vovó! Toda vovó de primeira viagem que eu conheço se chama ‘Mimi’, assim como eu também sou chamada desta forma”, explicou uma pessoa.

“Você pode estar sensível por conta do passado entre vocês duas. Mimi é um ótimo apelido e não é nada próximo de mamãe. Ela parece que está seguindo as coisas que você fala, então parece que vocês realmente estão se acertando”, comentou uma usuária.