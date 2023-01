Renault confirma que Piqué pegou carro emprestado para alfinetar Shakira

Após o lançamento da faixa “BZRP Music Sessions 53” de Shakira na última quinta-feira (12) e do jogador Gerard Piqué aparecer dirigindo um Twingo da Renault no domingo (15), a marca de carros confirmou, em nova entrevista, que o campeão pegou o carro emprestado pra alfinetar a ex-esposa.

Ao veículo espanhol Lecturas, a Renault afirmou que um representante do jogador de futebol ligou para eles e organizou a aparição. “Para nós é publicidade gratuita”, confirmou a marca.

Na música de Shakira, parceria com o DJ argentino Bizarrap, a cantora rima “Você trocou uma Ferrari por um Twingo”. O verso é uma comparação entre ela e a nova namorada de Piqué, Clara Chía, com quem o jogador, supostamente, teve uma relação extraconjugal.

Com o campeão dirigindo um Twingo e a reação acalorada na internet, a marca afirma que teve um resultado muito positivo.

“Desde que a música foi lançada, o número de usuários que acessam nosso site procurando por Twingo aumentou 2.000%”, afirmou representante da Renault ao veículo.

Além do momento com o carro, a cantora também cita a marca de relógio Casio, fazendo uma comparação com os relógios de luxo da marca Rolex. Em resposta, Piqué afirmou em live na plataforma Twitch que havia feito contrato com a marca Casio.