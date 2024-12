Bortoleto celebra título da F2, mas faz desabafo em entrevista

Brasileiro vai correr pela Sauber em 2025 e será o 33° piloto do Brasil na Fórmula 1

Folhapress - 08 de dezembro de 2024

Gabriel Bortoleto. (Foto: Divulgação/Invicta Racing)

O brasileiro Gabriel Bortoleto desabafou após a conquista do título da Fórmula 2, neste domingo (8).

O brasileiro, que será o 33º piloto da história a representar o Brasil na Fórmula 1, diz estar vivendo “a melhor sensação da vida”, em entrevista à TV Bandeirantes. “A melhor sensação da vida. Tanta adrenalina. Todos estão me apoiando e eu consegui retribuir essa alegria pela manhã. Estou em outra dimensão no momento”.

Abraçado por Fernando Alonso, ele desabafou e comemorou a conquista com a namorada e familiares. “Muita gente desconfiou que não ia conseguir. Isso mostra que somos brasileiros e não desistimos. Esse título é para vocês. Mais para vocês do que para mim”.

O piloto não conseguiu explicar a sequência precoce de títulos. “É difícil explicar agora. Não poderia pedir por mais. Ter um lugar na F1 no ano que vem é a melhor sensação da vida”.

Com o resultado deste domingo (8), o brasileiro fechou o campeonato com 214,5 pontos. Já Hadjar, da Campos Racing, teve problema no início da corrida em Abu Dhabi, caiu para o último lugar e não conseguiu se recuperar. O francês terminou em segundo na temporada, com 192 pontos, seguido pelo estoniano Paul Aron (Hitech Pulse-Oito), que somou 163 pontos.

Acerto com a Sauber. Antes mesmo de a temporada da F2 encerrar, Gabriel Bortoleto já havia assinado o contrato com a Sauber para correr na F1 em 2025, quebrando um hiato sem pilotos brasileiros na principal categoria do automobilismo que dura sete anos -Felipe Massa deixou a F1 em 2017.