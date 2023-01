Aos 10 anos, garotinho que foi entregue aos bisavós quando era bebê dá exemplo de gratidão

Viralizou nas redes sociais o caso de um garotinho, de 10 anos, que ficou órfão e precisou ser entregue aos bisavós. Agora, extremamente grato pelo acolhimento, ele decidiu cuidar dos idosos e tem emocionado os internautas.

Julie, de 82 anos, é casada com John e vivem na Austrália como pequeno bisneto. Ao portal Kidspot, a senhorinha explicou que, no ano de 2012, perdeu todos os filhos e ficou sozinha com o esposo.

Neste cenário, foi necessário adotar Liam, que à época tinha apenas alguns meses de vida. Com o passar dos anos, a criança sentiu, por livre espontaneidade, uma precisão em ajudar a cuidar dos tutores, que foram carinhosamente apelidados de “Ninny” e “papai”.

Liam, embora a pouca idade, já consegue organizar toda a casa, cuidar dos animais de estimação, arrumar o jardim e cozinhar. Além disso, está sempre à disposição em qualquer dificuldade dos bisavós.

“Sempre que não consigo levantar ou alcançar alguma coisa, posso pedir e ele fará isso por mim. Ele é um garotinho muito inteligente e capaz. Ele se organiza para ir para escola e se arruma sozinho. Ele é um grande ajudante”, explicou Julie.

“Ele faz torradas pelas manhãs, o que é adorável”, contou a Ninny de Liam, completando ainda que o bisneto é bastante dedicado com os estudos e ganhou, recentemente, uma bolsa em uma importante escola da Austrália.

Apesar de todas as emoções, gratidão e felicidade, a idosa teme que o pequeno se sinta muito preso ao casal. “Não quero que ele se sinta amarrado a nós, mas enquanto ele viver conosco, ele estará nos ajudando e sou muito grata por isso”, ressaltou Julie.