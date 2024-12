Onde assistir Criciúma x Flamengo pelo Brasileirão nesta quarta-feira (04)

Enquanto Rubro-Negro briga pelas primeiras colocações, Tigre luta contra rebaixamento

Augusto Araújo - 02 de dezembro de 2024

Criciúma e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (04). (Foto: Celso da Luz-CEC / Gilvan de Souza-CRF)

Em lugares completamente opostos na tabela do Brasileirão, Criciúma e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (04), em partida válida pela 37ª rodada da competição.

A bola vai rolar no estádio Heriberto Hülse, localizado na cidade de Criciúma (SC), a partir das 20h.

Os donos da casa vêm em um momento péssimo na Série A. Sem vencer há sete jogos, o Tigre perdeu a última partida de virada, para o Corinthians.

Após abrir o placar com dois gols de Yannick Bolasie, o Criciúma viu o adversário virar com gols de Garro, Matheus Bidu e Yuri Alberto (duas vezes). Com isso, o resultado final ficou em 4 a 2 para o Timão.

Dessa forma, a equipe se encontra na 17ª posição, com 38 pontos, a dois do Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Flamengo vem de uma vitória por 3 a 2 diante do Internacional no último domingo (1º). O Mengão abriu o placar com Léo Ortiz e Michael (duas vezes) ainda no primeiro tempo.

Contudo, no segundo tempo, Wesley e Enner Valencia balançaram as redes para o Colorado, arriscando dar fim ao resultado positivo do Rubro-Negro. No entanto, os cariocas seguraram a pressão gaúcha e saíram vitoriosos.

Com isso o Flamengo ultrapassou o Internacional e alcançou o 3º lugar, com 66 pontos. Porém, com apenas seis pontos em disputa no Brasileirão, já não é mais possível superar o Botafogo, que lidera com 73 pontos.

A plataforma online Disney+ fará a transmissão ao vivo do confronto, de forma exclusiva.