Pode parecer loucura, mas existem alguns tipos de pessoas que devem namorar com um outro alguém de um outro signo, pois não suportam os próprios nativos.

Essas casas que listaremos abaixo possuem uma personalidade tão forte que, se conviverem por muito tempo com alguém parecido com eles, podem acabar brigando seriamente.

Se você tiver alguma dessas casas no seu mapa astral, é bom respirar fundo, se acalmar e jamais tentar um relacionamento íntimo e romântico com alguém do mesmo signo. Confira agora!

4 tipos de pessoas que devem namorar com alguém que tem outro signo:

1. Pessoas do signo de fogo

Pessoas com Sol ou ascendente em áries, leão ou sagitário definitivamente não conseguem manter um bom relacionamento com alguém com a mesma personalidade que elas.

Isso porque são incisivos, com emoções à flor da pele e intensos como um vulcão. Logo, duas pessoas iguais nesse sentido poderá causar uma explosão.

É preciso sim ter um equilíbrio. Ninguém tolera por muito tempo alguém com o comportamento igual ao dela.

2. Pessoas com o vênus em água

O elemento água significa a maior intensidade e instabilidade do zodíaco. Eles são fortes e imprevisíveis. Apaixonados e irracionais quando o assunto é amor.

E o Vênus é o planeta que apresenta os desejos, paixões e afetos.

Ou seja, quando alguém ama como um pisciano, um canceriano ou um escorpiano, haja drama, intensidade e romantismo.

Pode ser perigoso juntar dois tão parecidos. A relação será recheada de cobranças e poderá ficar desgastada logo mais.

3. Pessoas de signos intensos demais

Fogo e água já ficaram definidos como os mais temperamentais do zodíaco. São opostos e podem fazer um estrago enorme, caso unidos.

Todo relacionamento saudável precisa ter calmaria, estabilidade e paz. Ninguém consegue viver no tumulto por muito tempo. São muitos os pensamentos dessas casas. É exaustivo.

4. Pessoas com a lua em signos de ar

A Lua é regente das emoções e os signos de ar são caracteristicamente repressores dos sentimentos fortes. São inconstantes e supérfluos.

Se duas pessoas semelhantes nesse fator tentarem manter um relacionamento íntimo, não passará de meros ficantes esporádicos. É necessário que haja alguém dando um impulso maior na relação para mudar esse nativo.

Lembrando que as casas do elemento ar são: gêmeos, libra e aquário.

E, para saber onde está cada planeta e suas respectivas casas em cada pessoa, é preciso fazer o mapa astral completo, com apenas algumas informações, sendo elas: nome, data de nascimento completa, horário exato em que nasceu e o local.

