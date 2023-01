Abandonada pelo marido ganha quase R$ 2 milhões na loteria e revela como ele reagiu após a grande volta por cima

Uma mulher decidiu tornar pública a incrível história que vivenciou após ser abandonada pelo marido e ganhar duas vezes na loteria, se tornando a mais nova milionária e solteira.

A sortuda vive em Barranquilla, na Colômbia, e não quis se identificar. No entanto, fez questão de contar à mídia local como foi ser deixada pelo antigo parceiro, que optou ficar com a melhor amiga dela e depois assistir ele a telefonando novamente.

No relato, ela explicou que era costureira e foi traída e largada com um filho pequeno. Além disso, ficou com uma enorme hipoteca da casa para arcar. Segundo a mulher, foi muito difícil lidar com todo o sofrimento sozinha.

Entretanto, depois de exatamente um ano da traição, no último dia 17 de janeiro, ela comprou um bilhete de raspadinha em uma loteria e, surpreendentemente, conseguiu dois prêmios na mesma cartela.

Somando os dois, a conta da colombiana pôde ser contemplada com $ 1,53 bilhão de pesos colombianos (cerca de R$ 1,7 milhão). Isso fez com que ela se tornasse uma das maiores vencedoras do país em que vive.

Mas como era de se esperar, o ex quis ligar para dar um “alô” e lembrar que foi um ótimo parceiro. Ela disse ter sentido receio de que ele tentasse extorquir algo, mas apenas a desejou “parabéns”.

Agora, rica e independente, a apostadora conseguiu quitar todas as dívidas e dar a volta por cima. Viagens e investimentos são alguns dos próximos planos com todo o dinheiro.