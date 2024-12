Pedreiro ensina forma simples de tirar a ferrugem da cerâmica

"As donas de casa ficam sofrendo gastando com produto caro, eu trago essa solução aqui baratinha", disse ele no vídeo

Magno Oliver - 10 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@arquitetura.para.sonhar)

Já aconteceu de você deixar o botijão de gás numa mesma posição por muito tempo e, quando foi tirar do lugar, ele acabou manchando o piso com ferrugem?

Ou então de você deixar um móvel de ferro em algum cômodo e ele começar a deixar ferrugem marcada na superfície do piso?

Muita gente já passou por isso, não é mesmo? E não só o botijão, como também qualquer outro item de casa que seja de ferro. É uma dor de cabeça constante que passamos.

Dessa forma, se só água e sabão não estavam adiantando, fique tranquilo agora, pois um pedreiro especialista no assunto trouxe uma dica simples e barata que vai salvar o seu piso.

O perfil no Instagram da @arquitetura.para.sonhar trouxe uma dica esperta que bombou nas redes sociais e vai ajudar muita gente.

O pedreiro ensina no vídeo como tirar aquela feia e indesejada mancha de ferrugem que se aloja no piso quando deixamos algo de ferro por muito tempo parado.

No conteúdo, ele ensina a usar argamassa C1 ou C2 pura e em pó. Essa argamassa é aquela que compramos quando o pedreiro vai assentar o piso da nossa casa.

“Os donos de produto de limpeza vão ficar com raiva de mim, mas eu vou mostrar aqui para dona de casa como tirar ferrugem de cerâmica”, diz o pedreiro no início do vídeo.

No tutorial, ele explica que você deve jogar um pouco de água em cima da ferrugem e polvilhar um pouco da argamassa em cima.

Feito isso, esfregue bem no local enferrujado e veja a argamassa retirar todo o sinal de manchado que fica impregnado no piso. Pode ser com os dedos ou uma esponja macia para espalhar a argamassa pela ferrugem.

“As donas de casa ficam sofrendo gastando com produto caro, eu trago essa solução aqui baratinha”, disse ele

Confira o vídeo completo da receitinha caseira:

