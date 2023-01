Casal enfrenta família e amigos que foram contra e coloca nome inédito na filha: “não arrependemos”

Um casal divulgou no perfil do TikTok sobre a dificuldade que foi fazer com que a família e os amigos aceitassem o nome que escolheu para a primogênita e a história viralizou.

Identificados como Bella e Reason, de 18 e 20 anos, respectivamente, eles explicaram que, no momento em que souberam da gravidez e do sexo da bebê, decidiram que se chamaria Polaris por alguns motivos.

Nos vídeos, a mãe conta que quando o parceiro a pediu em namoro, apontou para a estrela do Norte e virou-se para a amada. Polaris é um outro nome utilizado para o ponto brilhante do céu.

Além disso, Bella diz ser apaixonada por astronomia. Porém, o mesmo título é utilizado por uma marca de quadriciclos, o que fez com que todos assimilassem ao veículo.

“Quando contamos para nossos pais e amigos eles não gostaram do nome. Muitos pensaram na fabricante de carros”, relembrou.

“Minha irmã foi uma das pessoas que realmente detestou o nome, mas depois que Polaris nasceu [em julho de 2022] ela passou a gostar um pouco mais. Desde então, recebemos o apoio de muita gente e até mesmo minha mãe disse que acabou gostando”, destacou.

Segundo a jovem mãe, milhares de comentários negativos e hostis foram pautados na internet, dizendo que a filha poderia enfrentar discriminações e detestar o termo.

Mas nada disso os fizeram mudar de ideia. “Nunca me arrependi de chamar nossa filha de Polaris. Para todas as pessoas que insistem em opinar sobre o nome do filho dos outros, lembrem-se que não é o seu filho e você não deve dar sua opinião a menos que te peçam”, concluiu.