Daniel Alves é preso na Espanha após acusação de agressão sexual

O lateral brasileiro Daniel Alves teve prisão preventiva decretada por decisão da juíza Maria Concepción Canton Martín, do Juizado de Instrução 15 de Barcelona. Ele está preso na cidade espanhola após prestar depoimento.

O jogador, que atualmente está no Pumas, do México, e jogou a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, é investigado por agressão sexual a uma jovem em uma boate na Catalunha.

O suposto assédio aconteceu no dia 31 de dezembro. Ao jornal espanhol ABC, a vítima disse que Daniel Alves colocou a mão por dentro de sua roupa. Ela foi atendida pela polícia catalã, conhecida como Mossos d’Esquadra, e denunciou o caso no dia 04 de janeiro.

O atleta se apresentou voluntariamente nesta sexta-feira (20) para prestar depoimento e ficou detido, o que é praxe naquele país. Depois, veio a ordem de prisão da Justiça, a pedido do Ministério Público espanhol.

A juíza também determinou que ele não terá direito a fiança. Daniel Alves nega todas as acusações.