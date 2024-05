Família de Marília Mendonça anuncia rifa de violão preferido da cantora para ajudar vítimas da tragédia em RS

Cada número da rifa solidária custa apenas R$ 5, podendo ser garantido por meio do site Riga Digital

Isabella Valverde - 07 de maio de 2024

Valor arrecadado será 100% destinado para vítimas da tragédia no RS. (Foto: Reprodução)

Diante do cenário devastador no Rio Grande do Sul, ocorrido por conta das tempestades que assolam o estado desde a última semana, a família de Marília Mendonça decidiu rifar o violão preferido da cantora para ajudar as vítimas da tragédia.

O valor arrecadado será 100% destinado para as famílias que perderam tudo e agora precisam de apoio.

Cada número da rifa solidária custa apenas R$ 5, podendo ser garantido por meio do site Rifa Digital. Vale ressaltar que caso o ganhador não seja de Goiânia, será necessário arcar com o frete.

Conforme a Defesa Civil, até o momento já foram registradas 83 mortes, 111 desaparecidos e 291 pessoas feridas.

Para mais, 149,3 mil pessoas tiveram que sair de casa, sendo que 20 mil se encontram em abrigos e outras 129,2 mil estão desalojadas.

Ao todo, 873 mil pessoas, de 364 municípios do estado, estão sendo afetadas por algum tipo de problema causado pelas fortes chuvas.