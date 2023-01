Durante uma conversa no WhatsApp, os emojis se tornaram uma peça quase que essencial na troca de mensagens. Embora sejam muito usados, pouco se sabe sobre o verdadeiro significado deles, como é o caso dos emojis das duas luas.

Apesar de muita gente atribuir os caracteres a algo ligado apenas a estações da lua, as figurinhas podem também serem utilizada em outros contextos e conversas.

Por isso, é importante saber a real definição por trás dos emojis para que possíveis confusões sobre o uso deles sejam evitadas durante uma troca de mensagem.

Então, se não quer passar por isso, leia até o final e saiba qual é o significado dos caracteres.

Descubra o verdadeiro significado dos emojis das duas luas no WhatsApp

Afinal, quem nunca passou pela situação constrangedora de enviar um emoji errado no WhatsApp, não é mesmo? Mas você sabia que você pode estar fazendo isso com mais frequência do que pensa?

Isso porque, ao não saber o contexto real por detrás daquele caractere, você pode estar utilizando-o em um cenário que não lhe cabe.

Dessa forma, você pode acabar sendo mal interpretado durante um bate papo na plataforma e ver a conversa indo por água abaixo.

Dois caracteres que muita gente acaba inserindo de forma errada durante uma conversa no WhatsApp são os emojis das duas luas. Apesar de muita gente achar que o item diz respeito apenas as fases da lua, há uma outra definição por trás.

A figurinha de lua sem iluminação e sorrindo, por exemplo, é bastante usada em conversas mais profundas. Ela é utilizada para demonstrar um interesse sexual por outra pessoa.

Já a lua iluminada corresponde ao simbolismo literal e retrata a Lua Cheia. Vale lembrar que o rosto sorrindo de ambas significa “a alegria do homem ao chegar na lua”, conforme divulgado pelo site Emojipedia.

