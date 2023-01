Seis destinos praianos mais baratos para passar o Carnaval saindo do Aeroporto de Goiânia

O Carnaval se aproxima e, para os moradores de Goiás que estão com saudade do litoral e que deixaram para última hora a decisão de onde vão passar a festa, uma boa notícia: ainda é possível encontrar passagens áreas em conta para destinos paradisíacos.

O levantamento, realizado pelo Portal 6, leva em consideração bilhetes de ida e volta, saindo dia 16 de fevereiro e voltando no dia 22 do mesmo mês do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Os dados foram colhidos na plataforma Decolar na manhã desta sexta-feira (20), e não incluem taxas. A forma de pagamento depende do voo e companhia, que pode chegar até 10x sem juros.

Para quem precisa economizar a todo custo, a melhor opção é Aracajú. A capital de Sergipe é conhecida pela beleza das praias, especialmente a da Praia de Atalaia, e o famoso Oceanário de Aracaju. As passagens para a cidade estão saindo a R$ 663.

Já aqueles que buscam fugir das multidões podem apostar em Vitória (ES), que seduz com paisagens deslumbrantes que se formam pela junção do mar e das montanhas. As passagens áreas para o município, conhecido pela grande quantidade de ilhas, saem por R$ 745 nestas datas específicas.

O principal destino carnavalesco do mundo também está compensando para quem pode investir um pouco mais. Além dos pontos turísticos consagrados e as festas tradicionais do Rio de Janeiro, ainda é possível visitar a região dos Lagos, conhecida por ter algumas das praias mais bonitas do país. As passagens para a cidade maravilhosa estão saindo a R$ 1.046.

Confira os destinos com praia mais baratos para viajar neste Carnaval saindo do Aeroporto de Goiânia:

Aracajú (SE) – R$ 663

Vitória (ES) – R$ 745

Rio de Janeiro (RJ) – R$ 1.046

João Pessoa (PB) – R$ 1.124

Natal (RN) – R$ 1.190

Maceió (AL) – R$ 1.231