Acidente gravíssimo mata homem carbonizado e deixa vereador ferido, na GO-118

Um gravíssimo acidente de trânsito que ocorreu na GO-118, próxima a Teresina de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, matou um homem carbonizado e deixou o vereador Nerilson Ferreira Ramos (PSB), da cidade goiana de São João d’ Aliança, gravemente ferido.

O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (20) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado. Já no local´, os bombeiros identificaram que a vítima fatal se encontrava presa nas ferragens do veículo que conduzia, já aparentemente sem vida.

O Portal 6 apurou que o vereador foi encaminhado com urgência por testemunhas que estavam no local para o Hospital Municipal de Teresina, para que pudesse receber o atendimento médico necessário.

A Polícia Militar (PM) também foi chamada e ao chegar na unidade de saúde, se deparou com o parlamentar sendo transferido para Goiânia por conta do delicado estado de saúde.

Já no interior da ambulância, Nerilson Ferreira Ramos revelou que estava transitando sentido Alto Paraíso quando em uma curva, o acidente acabou acontecendo.

Os bombeiros que estavam presentes na GO-118 retiraram o corpo da vítima fatal do interior do veículo por meio da técnica de desencarceramento e permaneceram no local até a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

Em seguida, juntamente com a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Técnica Científica, os dois carros envolvidos no acidente foram retirados da via e os detritos ali presentes foram limpos.