Definido o que vai acontecer com o sapo gigante que foi encontrado em trilha de parque

Com 2,7 quilos, um sapo gigante foi encontrado nessa semana em uma trilha do Parque Nacional Conway, em Queensland, na Austrália.

O animal foi recolhido pela equipe do Departamento de Meio Ambiente e Ciência que fazia limpeza no local. Os guardas-florestais ficaram impressionados com o tamanho.

Pelos 2,7 quilos, o sapo recebeu o nome de Toadzilla (junção da palavra toad, sapo em inglês, com o monstro fictício Godzilla). As informações da AFP.

Segundo o Departamento de Meio Ambiente e Ciência, os sapos da espécie cururu normalmente medem 25 centímetros e o futuro do gigante encontrado na trilha já foi definido.

Toadzilla será levado para estudos e depois empalhado. A expectativa é de que futuramente ele fique exposto no Museu de Queensland.

Isso porque existe a chance do animal se tornar um recordista, caso a pesagem feita pelos guardas-florestais esteja correta. De acordo com o Guinness World Records, o sapo mais pesado do mundo que se tem registro contava com 2,65 quilos.