"Se você subir na moto com esse cara, a gente vai terminar, papo reto aqui", alertou o namorado da passageira

Magno Oliver - 30 de novembro de 2024

(Foto: Pexels/ Reprodução)

Utilizar o serviço de motorista de aplicativo para se locomover é ter a certeza que, mais cedo ou mais tarde, você passará por algum tipo de história ou situação inusitada. Nunca falha esse tipo de acontecimento.

Assim, um registro em tom de humor e “precaução” que uma passageira fez na moto de um motorista de aplicativo por moto viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Dessa forma, acontece que o que era para ser um dia de muitas viagens e faturamento pelas ruas, acabou se tornando um momento de humor e descontração (além de falta de terapia). .

Corrida é cancelada após homem ver quem era o motorista de aplicativo que levaria a mulher dele

Uma passageira viralizou com uma postagem no antigo Twitter, atual rede X do @PopTime, após publicar um pedido de viagem que solicitou a um serviço de moto Uber.

Na gravação, o namorado dela demonstra não gostar da situação ao ver que o motorista da moto que levaria a namorada dele era muito bonito.

“Opa, espera aí, tu está achando que vai para onde? Tu vai com ele? Pode cancelar a viagem!”, diz o namorado no início da gravação.

“Eu vou sair e vou com ele, não precisa cancelar moço, a gente vai seguir viagem”, responde a namorada.

“Caramba, você vai subir na moto mesmo? Se tu subir na moto, filha, a gente vai terminar, tô avisando logo, papo reto”, continua ele revoltado.

“Ele é moto Uber, é o trabalho dele, eu chamei ele e ele veio”, diz a namorada no vídeo.

“Pô, tô nem aí, filha, tenho certeza que você vai me trair com ele. Sobe não, filha, se subir na moto, a gente vai terminar nosso relacionamento”, diz o namorado.

Confira o vídeo completo da ação:

MEU DEUS! Homem pede para namorada CANCELAR corrida por motorista ser BONITO. pic.twitter.com/M2rWy93TEf — POPTime (@siteptbr) November 29, 2024

