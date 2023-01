Motorista de app se vinga de passageiros que bateram a porta do carro e pode se dar mal

Um motorista de aplicativo atropelou um casal de passageiros como forma de vingança pela dupla, supostamente, ter batido a porta do carro. O caso, que aconteceu em Vila Velha, no Espírito Santo, foi denunciado à Polícia Civil (PC).

A confusão começou quando a esposa, junto com o marido, solicitou uma corrida na última quarta-feira (18). Para a TV Tribuna, a mulher contou que ao entrar no carro falou “boa tarde”, mas o condutor não respondeu.

“Ele não respondeu e eu fechei a porta. Nisso que eu fechei a porta, ele olhou para mim com uma cara de monstro já. E falou assim: ‘Pra quê isso?’. Eu me assustei e me senti mal. E falei: ‘Vamos cancelar? Vamos pedir outro?'”, relatou.

Em seguida a passageira contou que informou o motorista que os dois iriam cancelar a corrida e pedir outro carro. No momento em que eles saíram do veículo, o homem deu marcha à ré na direção deles e por pouco não os atingiram.

“Ele falou para o meu companheiro: ‘Tira ela de perto de mim, que eu vou matar ela’. Nisso, eu comecei a ligar para a polícia e fui pra frente do carro ali”, contou a mulher.

O motorista ainda fez uma segunda tentativa e dessa vez conseguiu os atingir. O acidente gerou ferimentos para os dois passageiros.

Segundo a Polícia Militar, populares informaram que um veículo de aplicativo havia atropelado duas pessoas e fugido. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o motorista pode se dar mal.

Isso porque a mulher e o marido registraram a ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha, que dará início às investigações do caso. Como o nome do aplicativo não foi divulgado, não foi possível consultar se o condutor será banido.